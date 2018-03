Santos tem alternativas para o ataque Ninguém duvida que Robinho e Deivid sejam titulares absolutos no ataque santista. Nem mesmo Basílio, que no ano passado era considerado o 12.º titular, pois entrava em todas as partidas e sempre contribuía para um bom resultado de seu time. Só que agora novos jogadores estão chegando para disputar uma chance no time de cima: Fabiano, Luciano Henrique e Edmilson dão ao técnico Gallo mais alternativas para mudar a equipe durante o jogo, já que agora o time conta com atletas de características bem diferentes e que podem atender a cada necessidade de momento. Basílio sabe que as dificuldades aumentaram, mas não se abala. Afinal, ele comenta: "Desde que cheguei soube que vinha para ajudar, no banco de suplentes ou jogando". O atacante sempre admitiu que Robinho e Deivid são titulares absolutos. "Não é que eu não queira ser titular, mas a realidade é essa e sempre tenho em mente que os dois são grandes jogadores, de seleção, e estão muito bem." O próprio Basílio comenta que o Santos contratou recentemente três atacantes - Fabiano, Luciano Henrique e Edmilson. "São jogadores que chegaram para ajudar e tenho certeza que todos terão sua oportunidade, tal a quantidade de jogos que teremos este ano". Para o experiente atleta, "todos estão trabalhando forte e a briga não é pela vaga, mas sim pelas vitórias e aí, o interesse maior do clube fala mais alto."