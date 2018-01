Santos tem até segunda para se reforçar na Libertadores O Santos tem menos de uma semana para contratar reforços e resolver a situação de Rodrigo Tiuí - fica sem contrato na próxima segunda-feira - visando a disputa das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O time faz o primeiro jogo do mata-mata fora de casa, contra adversário ainda não definido, na quarta-feira da próxima semana. Lenny, atacante de 18 anos encostado no Fluminense, pode ser confirmado a qualquer momento. Também há a possibilidade de acerto com o veterano atacante Finazzi, se Corinthians ou Palmeiras não chegarem antes. Os dirigentes do clube santista se negam a falar sobre as negociações. Como já trocou Adriano por Marcos Aurélio entre a pré-Libertadores e a segunda fase, o Santos pode mudar só mais dois nomes na lista dos 25 inscritos. Qualquer alteração só pode ser feita 48 horas antes do início de uma fase, até as semifinais. Ávalos, que deve mesmo ir para o Sport do Recife após as finais do Campeonato Paulista, é um dos jogadores que podem ser substituídos na relação. Se não tiver o empréstimo prorrogado e o contrato renovado, Rodrigo Tiuí pode ser o outro. Ou então o centroavante Fabiano, que teve que fazer uma artroscopia no joelho, em fevereiro, e vai demorar mais de um mês para voltar a jogar. Há poucos dias, durante uma coletiva de imprensa, Vanderlei Luxemburgo deixou claro que prefere trabalhar com atacantes que saibam fazer mais de uma função, não se limitando a ser um bom finalizador. ?O meu último centroavante fixo foi Evair, no Palmeiras. Só que além de marcar gols, ele fazia com perfeição o papel do pivô na entrada da área, preparando a jogada para quem chegava de trás.? Isso pode significar que se tiver que escolher em Finazzi e Lenny, com certeza Luxemburgo ficaria com o garoto do Fluminense, descrito por ele como uma raridade, tipo de atacante que joga verticalmente, com dribles em direção ao gol.