Santos tem 'decisão' contra o Internacional na Vila Belmiro

O Santos jogará hoje pelo terceiro domingo seguido às 11h. Enquanto muitos clubes reclamam do horário, o presidente Modesto Roma Junior foi à CBF pedir para que a equipe jogasse mais vezes pela manhã e teve a sua solicitação atendida para a partida de hoje contra o Internacional, na Vila Belmiro.

Mesmo debaixo de Sol intenso – a previsão é de 30ºC durante o jogo –, o técnico Dorival Junior não vai poupar nenhum jogador. O time terá dois desfalques: o zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira estão suspensos. Os substitutos serão Paulo Ricardo e Nilson.

Dorival evitar fazer planos para o jogo de quinta-feira contra o Figueirense, pela Copa do Brasil – o time tem a vantagem do empate após vitória por 1 a 0, em Florianópolis. O treinador exige a vitória hoje para o time não se distanciar do G-4.

“É uma disputa constante e vai até a última rodada. É uma briga saudável. Não abriremos mão”, justificou.

Dorival destaca a importância do jogo de hoje pelo fato de o Internacional ser um adversário direto na briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores. O Santos tem 40 pontos e o time gaúcho, 41.

“As duas equipes se equivalem pelo próprio posicionamento na competição. Um jogo complicado, difícil. Vamos encarar como uma decisão, um jogo-chave para nossas pretensões na própria sequência no campeonato” disse Dorival.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Ricardo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel e Nilson, Marquinhos Gabriel Técnico: Dorival Junior

INTER

Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Nilton, Wellington, Silva, Anderson e Vitinho; Valdívia. Técnico: Argel Fucks

Juiz: Héber Roberto Lopes (SC)

Local: Vila Belmiro

Horário: 11h

Transmissão: Pay per view