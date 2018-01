Santos tem ?decisão? diante da Inter A derrota por 2 a 0 na quarta-feira, contra o Bahia, pela Copa do Brasil, não foi inteiramente esquecida pela equipe do Santos que, para o técnico Geninho, tem de ser lembrada a todo o instante, até para que as falhas do setor defensivo não voltem a se repetir no jogo decisivo de domingo, contra a Inter, em Limeira, para que o time possa pensar na próxima fase do Campeonato Paulista. Em razão de compromissos decisivos como o deste domingo e de quarta-feira, quando o Santos recebe o Banhia para o jogo de volta, e terá de vencer por três gols de diferença, para continuar na competição. As comemorações do 89º aniversário foram transferidas para a próxima sexta-feira (dia 20), com um jantar na Vila Belmiro. Depois de uma viagem tumultuada, no retorno de Salvador, em que os jogadores do Santos acabaram ficando presos no congestionamento do Sistema Anchieta-Imigrantes, na noite de quinta-feira, os treinos foram retomados no final da tarde desta sexta-feira, no Centro de Treinamento Rei Pelé. Mesmo não perdoando as falhas da defesa, que cometeu erros primários de posicionamento no jogo de Salvador, Geninho acha que o time tem condições de se superar e realizar uma boa partida no interior. "Ninguém pensa encontrar facilidades em Limeira, já que a Inter é uma equipe tecnicamente superior a Matonense que, mesmo sendo derrotada por 5 a 4 no último domingo, deu um susto no Santos, que vinha vencendo por 4 a 0", disse, lembrando que, por outro lado, o campo da Internacional é bem melhor, uma vez que a torcida não fica em cima dos jogadores. Dodô ou Rodrigão no ataque são as maiores dúvidas do treinador, já que Caio está suspenso e vai desfalcar a equipe em Limeira. Outros dois desfalques são o zagueiro André Luís e o volante Paulo Almeida, que receberam o segundo cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Apesar de fazer segredo, Geninho deverá escalar Pereira para a zaga e Marcelo Silva para o meio-de-campo, contando ainda com a opção de Rodrigo Costa.