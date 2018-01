Santos tem esquema contra retranca Ciente de que vai enfrentar a forte retranca do 12 de Octubre, o técnico Leão montou um esquema para vencer o adversário nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, às 19h45, pela Copa Libertadores da América. Ele espera que o time mantenha o mesmo volume de jogo das últimas partidas e, principalmente que faça um gol o quanto antes. Esta é a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma competição. O técnico Alicio Solalinde escalou seu time com quatro jogadores na defesa, cinco no meio de campo e apenas um atacante. ?É preciso tirar o adversário dessa determinação tática e isso só acontece com o gol?, disse. Leão entende que o time paraguaio vai jogar no erro dos santistas. "Por isso nós temos a responsabilidade de errar menos ", disse ele. O treinador santista acompanhou a duas últimas partidas do 12 de Octubre e viu um esquema tático diferente na vitória daquele time frente ao El Nacional por 3 a 1, em Assunção. "Jogando fora de casa, o treinador deles alterou a postura tática e alguns jogadores". A Vila Belmiro, sendo um campo pequeno, favorece a armação de retranca, mas Leão não está preocupado com isso. "Nós precisamos manter o volume de jogo, criar as oportunidades e ter a tranqüilidade pois os gols sairão", comentou, lembrando que a Vila é sempre um fator favorável ao seu time. Com o forte esquema defensivo, o treinador espera um jogo truncado, com muitas faltas. O meia Elano, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática no campeonato Paulista, disse que num esquema de forte marcação, as oportunidades de lances de bola parada deverão surgir com maior freqüência. "Temos jogadores que podem se aproveitar da cobrança de falta nas proximidades da área, e isso será importante para nós". Outra preocupação do meia Elano é com os passes. "Se errarmos passes, vamos criar facilidades para eles, pois a única jogada ofensiva que deverão ter é o contra-ataque." Destacou também que a posse de bola é um fator importante numa partida como esta, e que o Santos precisa manter a tranqüilidade. Ricardo oliveira foi um dos jogadores elogiados pelo técnico paragauio, que mostrou-se preocupado também com o futebol de Diego, Robinho, Léo e Renato. O atacante santista acredita que o adversário não vai se abrir durante o jogo. "Precisamos buscar sempre o gol, com muita tranqülidade mas também com ousadia". O técnico do 12 de Octubre, Alício Solalinde, confirmou que vai ser muito cauteloso nessa partida. Ele assistiu a estréia do Santos, em que o time brasileiro venceu o America por 5 a 1, em Cali. "Há muitos jogadores de talento individual e por isso vamos ser cautelosos, e vamos jogar no contra-ataque." O time paraguaio treinou no final da tarde no CT Rei Pelé.