Santos tem folga após classificação e já pensa em reforços Os jogadores do Santos ganharam um descanso após a classificação à final do Campeonato Paulista com o empate sem gols contra o Bragantino, no último domingo, no Morumbi. Como a equipe não joga nesta semana pela Copa Libertadores da América - espera o seu adversário nas oitavas-de-final da competição continental -, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu dar um dia de folga nesta segunda-feira para o grupo. A reapresentação dos jogadores acontecerá apenas no final da tarde desta terça, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, em Santos. O primeiro jogo da decisão contra o São Caetano está marcado para o próximo domingo, às 16 horas, provavelmente no Morumbi. Luxemburgo sabe que o Santos terá dificuldades contra a equipe do ABC. "O São Caetano chegou com propriedade, com qualidade, deixando grandes equipes pelo caminho. É claro que existe a preocupação, pela motivação que eles ganharam por terem eliminado o São Paulo, temos que ter atenção e vejo eles com tanta possibilidade de ganhar o campeonato como nós", disse. Como o planejamento é um dos pontos fundamentais para a boa campanha que o Santos faz nos últimos tempos, a diretoria e a comissão técnica já estão de olho em reforços para a seqüência da temporada. Um dos alvos é o atacante Everton, do Bragantino, que também é disputado por Corinthians e Palmeiras após ter grande participação pelo time de Bragança Paulista no Paulistão.