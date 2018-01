Santos tem "jogo ideal" no Pacaembu Ainda não será diante do Juventus, hoje, às 17h, no Pacaembu, que Nenê vai estrear no Santos. A intenção do técnico Leão era escalar o ex-palmeirense como meia, para jogar avançado pela esquerda, e outra vez improvisar Elano na lateral-direita. Mas, por questão de coerência e para justificar a sua insistência na contratação de um substituto para Maurinho, que foi para o Cruzeiro), Leão vai lançar Reginaldo Araújo na partida de hoje. Reginaldo chegou há dois dias ao clube e participou de um treino com os reservas sexta-feira e de um mini-coletivo no time principal, ontem cedo. Vencendo hoje, o Santos assume a liderança do grupo. Apesar de o Juventus ter sido goleado por 6 a 0 pelo São Paulo, na última rodada, Leão alertou os jogadores, dizendo que se o time não jogar com seriedade, o adversário vai se tornar difícil. Leia mais no Jornal da Tarde