Santos lidera pênaltis a favor, mas Sport é quem converte melhor

Na partida do último sábado, diante do Figueirense, o Palmeiras teve marcado seu primeiro pênalti a favor neste Campeonato Brasileiro. O jogo era válido pela 25ª rodada. Derrubado na grande área, o próprio Zé Roberto converteu a penalidade. No dia seguinte, "São Victor" ficou ainda mais sagrado ao impedir que Willian marcasse o primeiro gol da marca da cal para o Cruzeiro no torneio. O pênalti daria a vitória ao time celeste e atrapalharia o maior rival do Corinthians na luta pelo título. Victor fez a defesa.

Junto com o Palmeiras, o Flamengo é a outra equipe da competição com apenas um pênalti marcado a favor. A situação, porém, ainda é inédita para Joinville e Coritiba, que não tiveram em 25 jogos nenhuma infração na marca da cal. Em cenário inverso, o Santos é o clube do Nacional com mais penalidades marcadas a seu favor. Foram sete no total. Apesar do número alto, o time da Vila converteu apenas três.

Artilheiro do Brasileirão, Ricardo Oliveira é o responsável pelo baixo aproveitamento santista no fundamento. O camisa 9 bateu seis deles, confirmando apenas dois - errou quatro. Os goleiros de Vasco, Atlético-PR, Chapecoense e São Paulo se atiraram para o canto direito e conseguiram defender os chutes de Ricardo Oliveira. Para azar de Rogério Ceni, o rebote voltou nos pés do atacante, que desta vez não perdoou. Contra o Avaí, Ricardo Oliveira já havia sido substituído e Lucas Lima converteu.

O Sport é o time com o maior número de gols marcados seguindo esse quesito, convertendo todas as cinco chances. Logo atrás dos pernambucanos estão Atlético-PR, Goiás, Atlético-MG, Santos, Fluminense, Corinthians e São Paulo, com três cada. Marcaram dois gols a 11 metros do goleiro Figueirense, Chapecoense, Avaí e Vasco.

Começam a 26ª rodada com 100% de aproveitamento Sport (5), Atlético-PR (4), Corinthians, São Paulo, Fluminense (3), Figueirense, Chapecoense (2) e Flamengo e Palmeiras (1). Da mesma forma que ainda não anotou nenhuma vez de pênalti, o Coritiba também não cometeu nenhuma falta dentro da área até essa 25ª rodada. Na mesma situação está o Corinthians, líder do Brasileirão. Figueirense, com seis, Atlético-PR, Vasco e Internacional, cinco, lideram a lista. Melhor batedor, o Sport concedeu apenas um penal.

PÊNALTIS SOFRIDOS/ CONVERTIDOS

1º - Santos 7/ 3

2º - Sport 5/ 5

3º - Goiás 5/ 4

4º - Atlético-PR 4/ 4

5º - Avaí 4/ 2

6º - Corinthians/ São Paulo/ Figueirense/ Atlético-MG/ Fluminense 3/ 3

11º - Vasco 3/ 2

12º - Grêmio 3/ 1

13º - Figueirense/ Chapecoense 2/ 2

15º - Internacional/ Ponte Preta 2/1

17º - Cruzeiro 2/ 0

18º - Flamengo/ Palmeiras 1/ 1

20º - Joinville/ Coritiba 0

PÊNALTIS COMETIDOS

1º - Figueirense 6

2º - Atlético-PR/ Vasco 5

4º - Internacional 5

5º - Atlético-MG/ Flamengo 4

7º - Goiás/ Avaí/ Chapecoense/ Fluminense 3

11º - Grêmio/ Ponte Preta/ São Paulo/ Palmeiras/ Santos/ Joinville 2

17º - Sport/ Cruzeiro 1

19º - Corinthians/ Coritiba 0