Santos tem pressa em definir reforços A semana que vem deverá ser decisiva para que o Santos defina a contratação de reforços com vistas ao Campeonato Brasileiro. Dia 31 termina o acordo firmado com o São Caetano para o empréstimo do meia Robert, que pode não voltar para a Vila Belmiro, em vista do interesse do time do ABC em continuar com o atleta. Por esta razão, o técnico Leão já definiu como necessária a contratação de mais um meia, independente do retorno ou não de Robert. Um atacante também está sendo procurado pelos dirigentes, que iniciam negociações para a vinda de Guilherme, do Atlético-MG. Por outro lado, a contratação do goleiro Sérgio, do Palmeiras, está praticamente descartada. O Santos vem se mostrando satisfeito com o desempenho do goleiro Júlio Sérgio, contratado por empréstimo até o final do Brasileiro e que após um período de testes passou a ser titular na posição, com Rafael passando à condição de reserva. Na busca por novos reforços, a diretoria santista descarta a provável transferência de Diego para o futebol europeu. No amistoso internacional realizado sábado, nos Estados Unidos, os dirigentes do Glasgow Rangers manifestaram interesse pelo meia, prometendo até remeter uma proposta por escrito ao Santos no início desta semana. Nesta terça-feira, o diretor de Futebol, Francisco Lopes, afirmou que o jogador não deixa a Vila Belmiro por menos de US$ 7 milhões livres para o Santos. Com 17 anos, Diego atuou em apenas algumas partidas pelo profissional no semestre passado. Mesmo assim, está sendo considerado uma revelação, com convites para se transferir para outros clubes brasileiros e até do exterior. Amistosos - Depois da viagem aos Estados Unidos, os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira ao técnico Leão, que iniciou preparativos para o jogo-treino desta quinta-feira, às 15h30, na Vila Belmiro, contra a equipe da Ponte Preta. Novo amistoso está previsto para a semana que vem, contra o Corinthians, em partida que poderá ser realizada na capital ou no interior.