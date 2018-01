Santos tem três dúvidas contra Ponte A goleada de 5 a 1 sobre a Portuguesa na estréia do Campeonato Paulista animou os santistas, mas há uma grande preocupação quanto ao estado físico dos jogadores. Antônio Carlos, contundido na coxa, é a maior baixa, enquanto Léo e Basílio fazem exames nesta sexta-feira para saber a gravidade da contusão. Os três deixaram o campo na quinta-feira com problemas musculares. Por isso, o grupo de titulares será poupado de treinos pesados hoje e amanhã, visando o jogo contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas, pela segunda rodada do Estadual. O treinamento para aqueles que não atuaram ontem será à tarde no CT Rei Pelé e, de lá, os jogadores viajam para Atibaia.