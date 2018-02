Santos tem urgência para contratar O diretor de futebol dos Santos, Francisco Lopes, deu o tom da situação no clube, que perdeu recentemente Alcides, Alex, Renato, Paulo Almeida, Alisson e Preto - este último por contusão. "Nosso grupo atual conta com 18, 19 atletas profissionais. Precisamos contratar pelo menos mais três em caráter de urgência", disse o dirigente. As posições de reposição imediata, segundo Francisco Lopes, já estão definidas: um goleiro, um zagueiro e um volante que tenha facilidade para sair jogando. "Tenho conversado sempre com o Vanderlei Luxemburgo, mas não batemos o martelo no que diz respeito ao número de atletas para o grupo. Mas, pelo que conheço dele, acredito que o ideal seríamos ter entre 24 e 25 jogadores." Francisco Lopes também afirmou que o Santos não vai abrir mão da política de revelar novos talentos, que se mostrou bem-sucedida. Por esse motivo, o diretor acredita ser difícil a contratação do volante Amaral, ex-Palmeiras. A exceção à regra, segundo ele, seria apenas o zagueiro Antônio Carlos, que aguarda o resultado da eleição para presidente do Besiktas, da Turquia, para decidir seu futuro. Se a situação vencer, ele permanece no clube, caso contrário vai para o Santos. "Um jogador como o Antônio Carlos, com experiência internacional e de seleção às vezes pode ser de utilidade para o grupo", justificou Francisco Lopes. Quanto ao zagueiro Danilo, do Paulista, o dirigente santista confirmou o interesse, mas reclamou do grande número de intermediários no negócio. "Toda vez que tentamos contratar alguém aparece, empresário, o procurador, padrasto, amigo. Como é difícil contratar no Santos!", desabafou.