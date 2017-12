Santos tem US$ 5 milhões para contratar O Santos vai investir o dinheiro que ganhou com a venda de Robinho ao Real Madrid principalmente na parte patrimonial, com a construção do novo Centro de Treinamento para as equipes inferiores e outras obras de porte, como a conclusão do CT Rei Pelé. Mas o presidente Marcelo Teixeira informou que destinará para a contratação de reforços US$ 5 milhões dos US$ 30 milhões que o clube vai receber. E dois nomes bem conhecidos da torcida surgiram nesta terça-feira como prováveis contratações: o meia Diego e o volante Renato. O técnico Gallo desconversou sobre o interesse nesses dois atletas que deixaram a Vila Belmiro há um ano, afirmando que "são grandes jogadores, mas é mais especulação do que uma coisa definitiva". Renato disse no mês passado que tinha interesse em retornar à Vila Belmiro e isso pode facilitar as negociações. Já em relação a Diego, o Santos e o Porto conversam sobre essa possibilidade, que não tem o apoio do jogador. O meia pretende continuar na Europa, mesmo não estando atravessando uma boa fase no futebol português. Os dirigentes tentam romper as resistências, acenando com a vitrine que o time se transformou e que é um atalho para a chegada dos dois à Copa do Mundo. Gallo confirmou, porém, alguns reforços estão próximos de chegar à Vila Belmiro, mas não falou em nomes. Os santistas querem pelo menos um goleiro e um atacante consagrado para resolver dois problemas da equipe. No gol, Mauro e Henao não deram certo e nesta terça os comentários eram de Marcos tinha entrado na rota de interesse dos santistas. No ataque, a situação é mais complicada porque o clube perdeu a dupla Robinho-Deivid. Contratou Giovanni, que já reconquistou seu lugar na equipe, mas falta um outro atacante de nível para tentar consolar a torcida pela perda de Robinho, o maior ídolo da equipe depois de Pelé. O nome de Denílson ainda é comentado na Vila.