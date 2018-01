Santos tem vantagem; São Paulo e São Caetano equilibrados Enfrentar Bragantino e São Caetano nas semifinais do Campeonato Paulista pode parecer tarefa mais simples para Santos e São Paulo. Com base no retrospecto histórico, porém, existe um equilíbrio entre o time do ABC e o time tricolor, enquanto que o time santista tem grande vantagem sobre a equipe do interior. Em 27 jogos já disputados, o Santos venceu 15, contra apenas seis do Bragantino (com 6 empates), tendo marcado mais gols (49 a 30). As vitórias vem desde o primeiro confronto, por 4 a 1, num amistoso disputado em 19/1/1958, em Bragança Paulista. Como líder do Campeonato Paulista, com 50 pontos, o Santos terá a vantagem de jogar por dois empates nestas semifinais. Na história No geral Bragantino Santos Vitórias 6 15 Gols 30 49 * mais 6 empates No Paulistão Bragantino Santos Vitórias 3 11 Gols 21 27 Último confronto: 25/1/2007 - Bragantino 2 x 3 Santos Já para o São Paulo, enfrentar o São Caetano não é nada fácil historicamente. Em 18 jogos disputados, são sete vitórias são-paulinas e seis do time do ABC, sendo que no último jogo disputado a vitória foi do São Caetano, por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella, derrota que acabou com a invencibilidade do time tricolor no Campeonato Paulista e serviu para garantir a vantagem no duelo pelo Estadual. Na história No geral São Caetano São Paulo Vitórias 6 7 Gols 19 17 * mais 5 empates No Paulistão São Caetano São Paulo Vitórias 3 2 Gols 9 6 Último confronto: 25/3/2007 - São Caetano 1 x 0 São Paulo