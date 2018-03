Santos teme cansaço contra Internacional Depois da viagem ao México, os jogadores do Santos pretendem superar o cansaço para conseguir um único objetivo: vencer o Internacional, neste domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro. Com essa vitória, a equipe fica mais próximo da liderança e terá mais tranqüilidade para enfrentar o Cruz Azul na quarta-feira, pela Copa Libertadores. Mas a partida terá também um significado especial, pois o técnico Emerson Leão pretende que seja o jogo de Robinho, que tem caído de produção. O treinador defende o atacante. "Não se pode ter a repetição da magia o tempo todo, mas quem sabe que foi o protagonista dessa magia, sempre terá a luminosidade e o brilho para poder crescer", disse Leão. E foi ainda mais contundente: "O Robinho está escalado; é ele e mais dez." O Santos está invicto na Libertadores e vai bem no Brasileiro. Mesmo assim, o rendimento está sendo questionado e Leão está acompanhando atentamente o momento da equipe. Ele entende que o time virou referência e, com isso, a dificuldade está aumentando com a preocupação do adversário. "Além disso, nós tivemos uma queda em relação à magia do ano passado, mas essa equipe tem muita competência." Para Leão, seu time está se acostumando com as dificuldades. "Os jogadores têm lastro suficiente para errar e se recuperar e alguns atletas que não estão rendendo a magia do ano passado, vão superar as dificuldades." O Santos não terá o zagueiro André Luís, que contundiu o tornozelo. Pereira entra em seu lugar, pois Preto, o substituto imediato, está suspenso. O meia Elano, com dores na panturrilha direita, tem poucas chances de jogar. Se for mesmo vetado, Leão vai escalar Nenê.