Santos teme cansaço contra o Internacional O cansaço vai ser o maior adversário do Santos contra o Internacional, domingo às 18 horas, na Vila Belmiro. Depois de uma viagem que durou 12 horas, os jogadores desembarcaram hoje cedo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sem disposição até para dar entrevistas. Alguns ficaram em casas de parentes na capital e outros não quiserem esperar a saída do ônibus do clube e foram de táxi para a Baixada. O técnico Leão, um dos que ficaram na capital, resolveu transferir o treino que estava marcado para as 16h no Centro de Treinamentos Rei Pelé para as 17, na Vila Belmiro. Foi apenas um treino leve e em seguida os jogadores foram para a concentração. "O repouso é o melhor treino quando estamos diante desse tipo de situação", disse o técnico, que não tem nenhum problema para escalar o time, que está ao lado do São Paulo, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e vai precisar ganhar domingo para se aproximar dos dois primeiros da classificação - Cruzeiro, 21 pontos, e Internacional, 19. O zagueiro André Luís, com uma pancada no tornozelo direito, foi direto para o departamento médico ao chegar ao CT Rei Pelé, para fazer tratamento. O goleiro Júlio Sérgio, que sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda, disse que ainda sente dores, mas garante que vai jogar. "Quero ver como vai ser no domingo", disse Léo. "Não é questão de reclamar, mas a viagem foi cansativa demais e vamos precisar repousar para estarmos inteiros contra o Internacional. Vai ser um jogo decisivo porque enfrentaremos um concorrente direto." Ele disse que após o sangramento da narina na véspera do jogo com o Cruz Azul, não teve mais problemas com a altitude do México. Um pequeno grupo de torcedores, a maioria crianças, recebeu a delegação na porta do CT. O jogador mais festejado foi Diego, autor do golaço que evitou a derrota na Cidade do México e que deixa o time a uma vitória simples das semifinais da Copa Libertadores da América. Ele voltou de táxi de Cumbica e só passou pelo CT para deixar Douglas, André Luís e Nenê. Ele lembrou que o gol que marcou contra o Cruz Azul foi parecido com um que ele fez contra a Nigéria, numa de suas passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. "Tenho o costume de sempre olhar a colocação do goleiro adversário quando domino uma bola no meio-de-campo. Faço isso até nos treinos. Contra o Cruz Azul, fui feliz porque consegui encobrir o goleiro e colocar a bola fora do alcance do zagueiro que estava dentro do gol." O meia acredita que o Santos vai ter dificuldade para conseguir a classificação, no jogo de quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. "Como decide a vaga, o Cruz Azul vai fazer de tudo para evitar o gol do Santos e tentar chegar à vitória jogando em cima dos nossos erros. Só que até lá já teremos superado o cansaço das viagens de ida e volta e não enfrentaremos o problema da altitude. E como estaremos na nossa casa, vamos poder mostrar um futebol mais ofensivo." Apesar de William ter participado do gol de empate do Santos - atrapalhou o goleiro Oscar Perez, que, fora da área, fez uma defesa de cabeça -, Douglas tem esperança de ser mantido ao lado de Robinho no ataque. "Acho que não fui mal. Fiz o que o professor me pediu e não tive oportunidade de gol. A ordem era marcar o zagueiro número 4 deles até a linha de fundo. Como ele jogava pela esquerda, deu a impressão que eu estava caindo muito para a ponta-direita, mas era obrigado a jogar daquela maneira", justificou. O centroavante contou que sentiu dor de estômago, enjôo e tontura no intervalo do jogo por causa da altitude. "Robinho e Elano também se queixaram e tiveram que receber oxigênio no intervalo. Enquanto o jogo estava correndo, a gente sentia alguma coisa mas a força de vontade era tanta que conseguíamos superar.?