Santos tenta acertar equipe em Atibaia O Santos vai aproveitar a folga no Campeonato Brasileiro para realizar uma intertemporada em Atibaia a partir desta quinta-feira. O técnico Gallo aposta nesse trabalho para o time entrar em nova etapa: a de se manter na liderança até o final. Para isso, conta com o tempo para entrosar mais o grupo, que raramente atua em conjunto por causa das seguidas contusões e suspensões. Mais: quer incorporar reforços como Vágner Love, Kleber e outros nessa nova fase. Os jogadores que estão em tratamento médico também viajam para Atibaia para a intensificação do trabalho de recuperação. Ávalos e Diego estão em estágio mais avançado, seguidos por Elton e Flávio. A expectativa é de que possam voltar no jogo contra o Atlético-PR, no dia 7, em Curitiba. Paulo César deve voltar só no dia 11, contra o Flamengo, enquanto os retornos de Henao, Fabiano, Frontini e Carlinhos ainda não estão confirmados. Diante de tantas contusões musculares, a comissão técnica decidiu pelo tratamento mais prolongado, liberando gradativamente os jogadores e evitando que jogassem no sacrifício. Os problemas ainda são decorrentes da falta de pré-temporada no início do ano. Foram poucos dias para a recuperação dos jogadores, que retornavam de férias, e os problemas se repetiram durante as competições. Os jogadores viajam nesta quinta para Atibaia e começam na sexta os trabalhos em regime de concentração, que irão até a véspera do jogo contra o Atlético-PR.