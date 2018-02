Santos tenta agora manter o elenco Com a garantia dada pelo presidente Marcelo Teixeira de que os principais jogadores do elenco serão mantidos e com a possibilidade de se transferir para o futebol europeu em julho, o técnico Vanderlei Luxemburgo acertou a renovação de seu contrato com o Santos por mais 1 ano. E já começou a trabalhar para a próxima temporada. Luxemburgo, que teve um pequeno aumento, passando a receber cerca de R$ 350 mil mensais, já promoveu alguns jogadores do Santos B para o time principal. Os escolhidos foram: o goleiro Gustavo, o zagueiro Alisson, o volante Beto, o lateral-esquerdo Giba, os meias Carlinhos e Rossini e o atacante Zeilson. Antes deles, Luís Augusto, Luizinho e Rivaldo tinham sido promovidos. Com isso, é bem provável que o Santos inicie a disputa do Campeonato Paulista com esses jogadores e alguns reservas da campanha do título brasileiro. Os titulares seriam preparados para a disputa da Libertadores. Além da permanência de Luxemburgo, a diretoria do Santos começou a tratar nesta quarta-feira da renovação de contrato de alguns jogadores do elenco. Entre eles, os titulares Mauro, Preto Casagrande e Léo. O goleiro Mauro e o volante Preto Casagrande estão praticamente garantidos para 2005. Mas o lateral-esquerdo Léo ainda negocia sua permanência. Já o atacante Deivid tem compromisso até o final do primeiro semestre, mas pode prorrogá-lo até dezembro. O Santos tenta ficar também com o lateral Paulo César, vinculado ao Paris Saint-Germain. Pelo contrato atual, o clube brasileiro paga apenas metado do salário do jogador. Mas os franceses só concordam em deixá-lo mais tempo na Vila Belmiro se o salário for pago integralmente pelo Santos.