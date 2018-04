Santos tenta ampliar ainda mais a sua série invicta O técnico Vanderlei Luxemburgo não muda Santos que derrotou o Grêmio para enfrentar o Goiás, neste domingo, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Léo foi liberado pelo departamento médico, mas nem viajou com a delegação e Pará será mantido na posição. O volante Emerson está registrado na CBF, faz parte da delegação, mas só deve entrar no segundo tempo se o time estiver vencendo para cadenciar o jogo.