Santos tenta contratação de Agnaldo O Santos está negociando com o Fluminense o empréstimo do atacante Agnaldo por seis meses, devendo ceder dois de seus jogadores nessa troca. E o clube de Vila Belmiro espera até a semana que vem uma reposta do volante Rincón, manifestando interesse na volta do atleta à equipe. O presidente Marcelo Teixeira ressaltou nesta segunda-feira que manterá a base da equipe para o Brasileiro. "A soma das propostas que recebemos para Robert, Léo, Deivid e Rodrigão é de US$ 11 milhões a US$ 12 milhões e ela não representa uma independência financeira para o Santos", disse ele, informando que, mesmo tentando manter o grupo, o clube terá que negociar um de seus jogadores mais valorizados. Segundo Teixeira, o Santos recebeu proposta de um clube português de US$ 2 milhões pelo passe de Robert, de US$ 1,75 milhão por Rodrigão e outra no valor de R$ 6,5 milhões por Léo e Deivid. O dirigente revelou que o Nova Iguaçu realizou assembléia que autoriza o clube a vender a outra metade do passe de Deivid aos santistas, que já formalizaram proposta nesse sentido.