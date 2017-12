Santos tenta contratar Celso Roth A diretoria do Santos já decidiu: desta semana não passa a definição do técnico para a próxima temporada. Os dirigentes estão fazendo as últimas tentativas para contratar um treinador e concentram seus esforços em Celso Roth. Há comentários de que Mário Sérgio também interessa. Caso não dê certo, Cabralzinho será confirmado no cargo. Com isso, o clube pretende acelerar as negociações para a montagem do time que disputará o Rio-São Paulo, além de definir pontos importantes, como a pré-temporada. Outra definição deverá ocorrer nas próximas horas, a do gerente de futebol. O nome mais cotado é o do médico Marco Aurélio Cunha, que poderá retornar ao cargo. Ele já havia trabalhado no clube na gestão passada e saiu depois de desentendimento com o técnico da época, Emerson Leão. Escolhidos o gerente de futebol e o técnico, as negociações serão iniciadas. Há uma lista de jogadores que poderão deixar a Vila Belmiro, que deverá ser analisada pelo treinador. Com isso, o clube espera realizar trocas e levantar dinheiro para as contratações, que serão limitadas. O presidente Marcelo Teixeira tem revelado que a base do time atual será mantida, restando a definição de contratos de peso, como de Marcelinho Carioca, Viola, Robert e Léo. Os dois últimos esperam expressivos aumentos salariais, o que pode complicar os entendimentos.