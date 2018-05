Santos tenta contratar meia do Colo Colo e ala do Avaí

O Santos espera fechar na próxima semana com dois reforços para a temporada 2010. Trata-se do meia Macnelly Torres, do Colo Colo, e o ala-esquerdo Eltinho, do Avaí. O acerto só deverá acontecer após a oficialização do contrato do técnico Dorival Júnior.

O armador colombiano foi oferecido por Ricardo Mendes, representante da Target Sports, empresa de marketing esportivo. A proposta agradou ao presidente eleito Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. "É um jogador interessante, mas vamos aguardar para ver se ele poderá ser contratado", disse o novo presidente.

"Embarco na próxima semana para Santiago para resolver tudo com o Colo Colo. Com o Santos já está certo", afirma Mendes. A Target pretende pagar US$ 4 milhões (cerca de R$ 7 milhões) por Torres.

Macnelly Torres já esteve na mira do Santos em 2007, quando defendia o Deportivo Cúcuta. A diretoria chegou a fazer uma sondagem ao time colombiano, mas o Colo Colo foi mais rápido e pagou US$ 2,5 milhões (R$ 4,4 milhões, em valores atuais).

Outro jogador na mira do clube é o lateral Eltinho. O jogador de 21 anos foi um dos destaques do Avaí na disputa do Campeonato Brasileiro. "Teve sondagem, mas não chegou proposta oficial por enquanto. Até lá, ele é jogador do Avaí", disse o coordenador de futebol do clube catarinense, Moisés Candido.