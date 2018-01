Santos tenta ganhar após 21 anos O Santos tenta quebrar um jejum de 21 anos sem título na Copa São Paulo de Juniores. Para isso, o técnico Márcio Fernandes vai contar com um times forte. Dos 25 jogadores inscritos, 23 jogaram pelo Santos B, campeão da Copa Federação Paulista de Futebol e nove foram promovidos para o time principal recentemente. O zagueiro Domingos é o jogador mais conhecido do time de juniores e foi titular da equipe principal durante boa parte do Brasileiro deste ano, perdendo a posição para outro novato, Leonardo, que está defendendo a seleção sub-20. O atacante Luizinho e o meia Caetano não tiveram oportunidade no time que foi dirigido por Vanderlei Luxemburgo, mas trabalham ao lado das maiores estrelas do clube. Alisson, Giba, Carlinhos, Rossini, Geison foram promovidos na semana passada para o time principal, juntamente com o meia Rivaldo, jogador que recebeu muitos elogios por parte de Luxemburgo e deverá ser uma das próximas revelações do atual campeão brasileiro. O Santos irá disputar a 1.ª fase da Copa São Paulo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Vila Aurora (MT), Botafogo (SP) e Democrata (MG) fazem parte do grupo. Time-base: Rodrigo; Leandro Vieira, Alisson, Rogério e Giba; Bruno Marinho, Rossini, Carlinhos e Cadu; Geilson e Diego. Técnico: Márcio Fernandes.