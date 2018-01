Santos tenta manter o lateral Léo Léo teve mais uma rodada de negociação para renovar seu contrato com o Santos, mas há ainda uma diferença muito grande entre o que cada parte pretende. O jogador foi um dos destaques do time e nunca viu a promessa de reajuste salarial cumprida. Ganha menos de R$ 30 mil por mês e, se depender da vontade do clube, seu salário não chegará aos R$ 50 mil fixados como teto para o pagamento de jogadores. Léo tem manifestado interesse em permanecer na Vila Belmiro, seu contrato vence dia 24 de agosto, mas nesta sexta-feira esteve mais próximo de deixar o clube do que permanecer por mais uma temporada. Há também o interesse de outros clubes pelo seu futebol e o Palmeiras pode envolvê-lo numa transação com Claudecir, que interessa aos santistas. Por conta disso, as negociações deverão se arrastar mais, até que haja uma definição mais clara do elenco que Leão deverá contar no segundo semestre. Nesta sexta-feira, o nome de Rincón voltou a circular na Vila Belmiro, havendo a informação de que o jogador está interessado em voltar. Houve uma reação muito forte por parte dos torcedores quanto a esse retorno e a diretoria, que já havia iniciado conversações, recuou. Enquanto os dirigentes negociam a contratação de reforços, os jogadores permanecem treinando duro sob o comando de Leão. Nesta sexta-feira, os treinamentos foram em dois períodos e há outro programado para a manhã de sábado.