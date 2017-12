Santos tenta negócio com o Palmeiras Com a desclassificação do Palmeiras na Copa Libertadores, o Santos deve intensificar os contatos com o clube do Parque Antártica para tentar a contratação de reforços. O atacante Tuta e o volante Claudecir estão nos planos dos santistas, que podem ceder o meia Robert, um dos maiores destaques do elenco, em troca. O volante Rincón também deverá dar sua resposta à diretoria nos próximos dias e, até o momento, a proposta do Santos é a melhor que o colombiano recebeu. Dessa forma, aumentam as chances dele permanecer na Vila Belmiro.