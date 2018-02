Santos tenta pensar só no Juventude Tudo o que Nelsinho Baptista queria era uma vitória para embalar o time na reta final do campeonato. Ele pretende aproveitar o novo ânimo do grupo para um novo bom resultado sábado em Caxias do Sul (RS), no confronto com o Juventude e, com isso, preparar bem o grupo para o clássico contra o Corinthians, que pode mudar para o dia 13. Nesta quarta, os santistas já se mostravam mais conformados com a repetição desse jogo e a esperança que havia para derrubar a liminar do STJD é quase inexistente. Nesta quinta, Nelsinho Baptista comanda outro treino de sua equipe. Independente de ter vencido o São Caetano na terça-feira, ele disse que o grupo já melhorou. Mesmo assim, o técnico vai continuar trabalhando no sentido de equilibrar a equipe. "Não estamos trabalhando só em cima dos resultados nesse momento, estamos procurando definir o momento de cada jogador e a sua posição dentro de campo." Para o jogo contra o Juventude, o Santos não poderá contar com o capitão Ricardinho, na seleção, e Wendel, suspenso. Mas o lateral-esquerdo Kleber, que não jogou terça-feira por problemas estomacais, voltará à equipe e, como Wendel é reserva, não haverá grande problema em sua ausência. A maior preocupação no CT Rei Pelé é que a ordem para a realização de um novo clássico contra o Corinthians não faça os jogadores esquecerem a próxima partida, sábado contra o Juventude. O goleiro Saulo pede atenção total ao time gaúcho. E lamenta ter que jogar de novo contra o rival. "É frustrante porque o time todo fez uma grande partida e agora ficamos sabendo que todo aquele nosso trabalho foi em vão. É triste, mas faz parte e vamos ter de encarar isso e procurar uma nova vitória". Saulo não acredita que seus companheiros entrarão em campo desmotivados. "Independente de ter sido anulado, entramos com o pensamento de vitória em todos os jogos, nunca falta determinação". Ele lamentou, porém, a perda dos pontos que terão de ser disputados novamente. "Vamos ter de encontrar motivação maior porque pretendemos voltar à liderança e estamos buscando o título". Reforço? - O Santos pode ter fechado um pré-contrato com o lateral-direito Gabriel, do Fluminense, embora a diretoria negue a informação. Com esse, é o segundo reforço do time para a próxima temporada, já que está tudo certo entre o clube e o goleiro Roger, atualmente no São Paulo.