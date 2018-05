Santos encaminha renovação de contrato com Gustavo Henrique

O Santos já conseguiu encaminhar nos últimos dias a negociação para renovar o contrato do zagueiro Gustavo Henrique. O vínculo termina no fim do ano, e a diretoria fez a proposta de prorrogar por mais quatro temporadas e triplicar o seu salário atual.

O jogador de 24 anos veio das categorias de base e subiu para o time profissional em 2013. Desde então tem recebido cerca de R$ 15 mil, sem ter ganho o reajuste comum a garotos que são promovidos pelo clube. Gustavo Henrique tem 75 partidas e quatro gols pelo Santos (o último foi feito sábado, contra o Ituano), e é titular do técnico Dorival Junior.

A diretoria não descarta a necessidade de contratar um zagueiro experiente, já que David Braz ainda está machucado. O defensor sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em dezembro do ano passado e deve retorna à equipe somente no fim do mês.