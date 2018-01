Santos tenta repatriar Diego e Deivid O Santos pretende repatriar pelo menos dois de seus ex-jogadores: o meia Diego, do Porto, e o atacante Deivid, do Sporting. Negociações nesse sentido estão sendo realizadas e as relativas a Diego estão mais adiantadas, já que seu regresso pode recolocá-lo na lista dos jogadores que podem disputar a Copa do Mundo. Já Deivid é titular da equipe portuguesa, que não pretende liberá-lo, mas sua proximidade com Vanderlei Luxemburgo pode acabar pesando favoravelmente ao seu retorno. O Santos vem tentando o retorno de Diego desde o ano passado, mas havia relutância por parte do jogador e a negativa de seu pai, Djair Cunha. Entretanto, o projeto que Vanderlei Luxemburgo vai realizar no clube quebrou as resistências e o sonho de disputar a Copa do Mundo pode impulsionar a decisão de voltar. Diego era ídolo do Santos quando deixou o clube, em 2004, atraído pela proposta tentadora do Porto. O presidente Marcelo Teixeira tentou convencê-lo até o último momento de que sua transferência naquele momento seria um passo errado. O dirigente acreditava que, continuando no Santos, Diego e Robinho disputariam a Copa do Mundo e seriam mais valorizados. A vontade de jogar na Europa fez com que o meia ficasse irredutível e exigisse a negociação. Não teve um bom desempenho no futebol português, mas considerava que voltar à Vila Belmiro seria um retrocesso em sua carreira. Quando os santistas perceberam que não iriam mais conseguir segurar Robinho, diante do interesse do Real Madrid, começaram a tentar trazer o meia. As negociações não deram certo naquela época, mas evoluíram muito nos últimos dias. DEIVID - Além de Diego, o Santos de Vanderlei Luxemburgo quer também o atacante Deivid, que esteve emprestado ao Santos até julho e acabou sendo negociado com o Sporting. Com a volta do treinador, esse foi um dos pedidos feitos à diretoria, que sempre quis trazer o jogador de volta e acabou perdendo-o numa enrolada e indecisa negociação que provocou sua saída. Deivid pretendia continuar no Brasil, mas teve mesmo de voltar a atuar no futebol europeu. Logo ao chegar, manifestou sua vontade de retornar, mas acabou se efetivando como titular e essa é a maior dificuldade que os santistas terão de enfrentar para a liberação do atleta, que se afina muito com Vanderlei Luxemburgo. RICARDINHO - O Santos continua negociando com Ricardinho dentro da filosofia de não cometer loucuras. O jogador balança entre o Santos e o Corinthians e a volta de Vanderlei Luxemburgo pode facilitar as coisas para os santistas. O que pesa na renovação é a diferença de valores entre o que ele pretende e o que o clube pretende pagar. Se tem o aval de Luxemburgo e do presidente Marcelo Teixeira, o nome de Ricardinho tem restrição entre outros dirigentes, que não gostaram de sua liderança num ano de crise como esse. Entendem que ele estaria por trás da queda dos treinadores, fomentando movimentos negativos. Com essa situação ainda indefinida, o Santos já tem a lista de jogadores que interessam a Luxemburgo e os que deverão ser dispensados. O lateral-direito Paulo César é um dos que deixarão a Vila Belmiro, ao mesmo tempo em que Luizão teve seu nome fortalecido com a chegada do novo técnico. Ele terá outra oportunidade em 2006, enquanto Cláudio Pitbull tem um futuro incerto.