Santos tenta repatriar meia Wendel O meio-campista Wendel está na mira do Santos. As negociações com o Nacional, da Ilha da Madeira em Portugal, e o Cruzeiro, para a sua transferência estão em andamento e a contratação pode ser fechada ainda nesta sexta-feira. A indicação do jogador vem do tempo em que Vanderlei Luxemburgo dirigia o time - os dois já haviam trabalhado juntos no Cruzeiro - e, mesmo com a saída do técnico, os santistas mantiveram o interesse em Wendel, que é versátil e joga também na lateral-esquerda. O jogador (Wendel Geraldo Maurício e Silva) tem 23 anos e começou sua carreira no Cruzeiro, clube com o qual ainda tem contrato, pois está emprestado ao time português.