Santos tenta se manter entre os líderes Ganhar e permanecer entre os líderes do Campeonato Brasileiro. É o que pretende o técnico Emerson Leão, do Santos, no jogo contra o Vitória, neste domingo, às 18 horas, em Salvador. O time santista tem 31 pontos. Para esse compromisso, Leão não contará com Alexandre, volante que cumpre suspensão automática por cartões amarelos. Daniel entra no time. Em contrapartida, Renato renovou contrato sexta-feira e tem presença garantida. Seu novo vínculo com o clube se estenderá até dezembro. A diretoria do clube não perdeu tempo. Como Jerri tinha um salário baixo e vinha chamando a atenção de outros clubes, o atleta teve a renovação de contrato antecipada - ele se encerrava em outubro. "Tinha gente se aproximando dele, perguntando quanto ele ganhava, agora isso acabou", disse Leão. O novo contrato se estenderá por três anos. Fabiano tem lugar garantido no meio-campo. Com várias escoriações nas costas, provocadas pelo goleiro Doni, do Corinthians, o jogador treinou nos últimos dias e teve seu nome confirmado por Leão. Ele atuará ao lado de Daniel, Renato e Jerri. Elano voltou ao time no clássico de quarta-feira e permanecerá na lateral-direita. Com isso, o destino de Reginaldo Araújo será mesmo o banco de reservas. Nas demais posições do sistema defensivo não haverá surpresas. Pereira, André Luís e Léo completam o setor. Jejum - No ataque, Nenê sofreu um forte pisão no pé esquerdo contra o Corinthians, o que provocou um inchaço, mas tem o nome assegurado por Leão. Ricardo Oliveira, que atravessa um jejum de gols que alcança 67 dias, será seu companheiro. Para Léo, o Vitória é um time perigoso, especialmente por atuar em seu estádio e diante da torcida. "O Santos tem de jogar com muito cuidado e evitar surpresas". O lateral destacou o que o adversário possui de melhor. "Do meio-campo para a frente, eles jogam com facilidade, são rápidos". O jovem Daniel entra no meio-campo com a função específica de marcar. "Eles não atravessam um momento feliz e necessitam de um bom resultado". O zagueiro Pereira é outro a classificar o jogo na Bahia como "perigoso", afinal, o Vitória vem de maus resultados e precisa se recuperar. "A pressão em cima da gente será grande", acredita.