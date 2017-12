Santos tentou a contratação de Christian O Santos estaria disposto a pagar US$ 500 mil ao Grêmio para ter o atacante Christian neste Campeonato Brasileiro. Mas as esperanças do clube devem acabar neste sábado, em Belém, quando o Grêmio joga com o Paysandu. O centroavante está escalado e se fizer mesmo sua sexta partida pelo clube gaúcho, não poderá mais jogar por outro time no Campeonato Brasileiro. O América do México também está interessado no atacante gremista e poderá oficializar uma proposta de US$ 4 milhões na semana que vem, segundo informações do Zero Hora. O maior problema são as cláusulas rescisórias, que estabelecem multa de R$ 55,8 milhões para a transferência para outro clube brasileiro e de R$ 80 milhões convertidos em dólar, se a venda for para o exterior.