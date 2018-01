Santos tentou levar jogo para a Vila Os dirigentes do Santos tentaram mudar a partida de quarta-feira, contra a Portuguesa Santista, do Estádio de Ulrico Mursa para a Vila Belmiro, mas os dirigentes da Santista não concordaram. Hoje, discutiam na Federação Paulista de Futebol a carga de ingressos, que deverá ficar em torno de 8 mil. Jogar em seu campo é uma das armas do técnico Pepe para conter a equipe do Santos, que ele considera "a melhor do Brasil". É que as condições do gramado dificultam a atuação dos habilidosos adversários.