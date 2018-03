Santos terá Alcides, mas perde Basílio O zagueiro Alcides será a única novidade no time do Santos para a partida de domingo contra o Botafogo, na Vila Belmiro. Ele vai substituir o suspenso André Luís e o técnico Leão só vai mexer na postura tática do time, exigindo maior agrupamento dos jogadores para que os espaços do adversário sejam fechados na prática, o que não ocorreu no jogo contra o Paraná. O centroavante Leandro Machado será mantido no ataque e o treinador ficou sem opção de atacante para o banco, uma vez que Basílio contundiu-se logo que entrou no jogo em Curitiba e vai ficar afastado pelo menos por dez dias, em tratamento da inflamação nas fibras musculares da coxa direita, conforme diagnosticou o médico Carlos Braga. "Ele foi dar um pique e sentiu a dor no local", explicou Braga ao recomendar o afastamento do atleta. Hoje, Doni e Robgol estiveram no CT Rei Pelé, conversaram com o técnico Leão e evitaram os jornalistas. Apenas o goleiro parou seu carro, cumprimentou os repórteres e comentou que continuava treinando para manter a forma e revelou que não há nada definido em relação a um outro clube. "Não tenho o que falar porque não tem nada", disse ele, acrescentando: "depois eu falo". Leão estava aliviado com o fato de os dois jogadores dispensados na semana passada terem resolvido a situação com o Santos e com a quantidade de clubes interessados em contratá-los. "Eles acertaram com o clube da melhor maneira que entenderam". Segundo o treinador, eles têm muitas propostas. "Eles me pediram conselho sobre qual proposta deveriam aceitar". Com o grupo reduzido pelas duas dispensas e com a saída de vários jogadores no meio do ano, a preocupação é encontrar peças de reposição, especialmente para a zaga. É que Alex já acertou com o PSV, André Luís pode deixar o time e Alcides está negociando com o Benfica. Como o regulamento do Brasileiro possibilita a inscrição de atleta que já tenha atuado até seis vezes por outro clube, os santistas ganharam um prazo maior para acertar o time. O que Leão não quer é ver esse jogadores encostando o corpo por conta de pré-contrato com algum outro clube. "Aquele atleta que estiver dessa maneira tem toda a liberdade de procurar a diretoria e pedir rescisão de contrato, porque aqui precisamos de uma unidade de trabalho. No dia que eu detectar que essa unidade está sendo quebrada - não por querer, mas no subconsciente, que às vezes acontece - logicamente o jogador será convidado a se retirar". Desateção - Leão comentou hoje o lance que resultou no primeiro gol do Paraná logo aos 12 segundos de jogo, que ele considerou inadmissível. "Com 12 segundos, não dá nem para sair de seu campo e, com todos nossos atletas em nosso lado, o adversário apareceu frente a frente com o goleiro. É lógico que foi um erro, uma desatenção". E irônico, completou: "uns ainda estavam beijando a correntinha, outros beijando a santinha e já tínhamos tomado o gol, o que é inadmissível". Leão comentou também a expulsão do zagueiro André Luís e entende que o jogador e juiz se precipitaram. "Quando se sabe quem é a autoridade - e o árbitro falava que era o xerife -, você tem que se comportar como um mocinho e mocinho tem de fazer a coisa certa", disse o treinador. Completando o raciocínio, o técnico disse que "quando tem um árbitro nervoso em campo e você já levou um cartão, precisa ter calma, senão a expulsão é inevitável". E concluiu: "foi um erro dos dois". Mas o técnico viu ainda alguma coisa positiva em seu time na derrota contra o Paraná. "Mesmo com nove jogadores, pois o Basílio só estava fazendo número, marcamos um gol e perdemos três. Isso significa que temos uma boa qualidade".