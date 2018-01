Santos terá André Luís no Rio-SP O zagueiro André Luís está recuperado de sua contusão, treinou normalmente nesta segunda-feira no Santos e será escalado na partida de quarta-feira, contra o Botafogo, pelo Rio-São Paulo. Se isso representa um alívio para o técnico Geninho, a suspensão de Galván pelo terceiro cartão amarelo fará com que a defesa jogue mais uma vez incompleta. Por isso, o treinador deverá mais uma vez mudar um pouco o esquema tático que vem adotando e escalará André Luís e Pereira na zaga, fazendo com que os volantes Claudiomiro e Marcelo Silva retornem para dar maior cobertura ao setor. Mesmo com as constantes dificuldades para armar o time, Geninho está satisfeito com o desempenho. Depois da goleada sofrida para o São Paulo, sua equipe venceu o Vasco por 3 a 0, pelo Rio-São Paulo, e goleou o União Barbarense por 5 a 1 no domingo, em jogo válido pelo Paulista. "O time está bastante compacto, fazendo uma boa marcação e saindo para o jogo", disse o treinador, esclarecendo que o Santos "não joga retrancado, tanto que está cumprindo bem as duas funções e tem o melhor ataque do Paulista, com 13 gols, e sofreu cinco nas quatro partidas disputadas". Outro ponto destacado por Geninho é o preparo físico de seu elenco. "Apesar do calor em Santa Bárbara do Oeste, o time suportou muito bem o jogo todo e até sobrou", disse. O atacante Rodrigão, que marcou dois gols no sábado, lamenta que não possa jogar sábado contra a Portuguesa, pois levou o segundo cartão amarelo e irá cumprir suspensão automática. "Gostaria muito de jogar sábado para fazer um gol no aniversário do meu filho, mas vou fazer de tudo para antecipar esse presente".