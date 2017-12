Santos terá Bóvio e Frontini no domingo Em sua estréia, o técnico interino Serginho Chulapa resolveu mudar o time titular do Santos para o jogo deste domingo, contra o Botafogo, na reabertura da Vila Belmiro depois da interdição por três jogos em razão dos invasões de campo no clássico repetido contra o Corinthians, no dia 13 de outubro. Assim, o volante Bóvio entra no meio e o atacante Frontini fará dupla com Geílson. Durante quase toda a semana, Serginho Chulapa escalou Geílson com Basílio no ataque, mas no final do coletivo de quinta-feira optou pela formação com dois centroavantes e no treino desta sexta repetiu a experiência. "Joga Frontini na frente e Bóvio no meio", disse o técnico interino, que não vê motivo para esconder a escalação. "Isso não refresca nada." Assim, o Santos terá Mauro; Paulo César, Luís Alberto, Rogério e Kléber; Fabinho, Bóvio, Rossini e Giovanni; Geílson e Frontini. Para Frontini, será a oportunidade para retribuir a ajuda que recebeu de Serginho, um dos que pediram a sua contratação (estava na reserva da Ponte Preta) no meio do ano. "Apesar de estar há dois meses e meio sem jogar, vou correr muito para ajudar o time a vencer e a conseguir uma vaga para a Copa Sul-Americana", avisou o atacante. "Preferia que a oportunidade surgisse quando time estivesse brigando pela liderança, mas não tem importância. Vou aproveitar a chance do mesmo jeito." Já o volante Bóvio, que foi reintegrado ao elenco nesta semana, criticou Nelsinho Baptista, responsável pelo seu afastamento. "Não agiu como homem quando disse que estava me dispensando por deficiência técnica", afirmou o jogador, ao falar do treinador que deixou o Santos no último fim de semana.