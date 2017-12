Santos terá Giovanni, Luizão e Kléber O técnico Nelsinho Baptista vai alterar novamente a equipe titular do Santos. Para o clássico de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, o meia Giovanni, o atacante Luizão e o lateral-esquerdo Kléber estão de volta ao time. Giovanni e Luizão cumpriram a punição de 4 jogos imposta pelo STJD, enquanto Kléber volta depois da suspensão automática. Em compensação, Nelsinho não poderá contar com a dupla de zaga titular - Ávalos e Luís Alberto ainda se recuperam de contusão. E o meia Luciano Henrique foi vetado pelos médicos, por ainda sentir dores na lesão que sofreu em acidente doméstico na semana passada. Com essas mudanças, o Santos voltará a jogar no esquema 4-4-2. Hallison e Rogério serão os zagueiros, enquanto Giovanni ocupa vaga no meio-de-campo e Luizão entra no ataque, ao lado de Geílson - Basílio vai para o banco de reservas.