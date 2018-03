Santos terá Júlio Sérgio no gol O goleiro Júlio Sérgio, de 24 anos, recentemente contratado pelo Santos, não se intimida com a responsabilidade que o técnico Emerson Leão está lhe dando, de atuar como titular no time que enfrenta a equipe do Glasgow Rangers, da Escócia, em amistoso a ser realizado neste sábado, às 19h20, em New Jersey, nos Estados Unidos. "Estou consciente da importância do adversário, que é um dos times mais tradicionais da Escócia, mas quem veste a camisa do Santos, que tem um nome muito forte no exterior, precisa estar preparado para tudo", afirmou o jogador, antes do embarque. Com a contusão de Fábio Costa, que deverá permanecer afastado dos jogos por mais dois meses e a saída de Pitarelli, o treinador solicitou a contratação de um goleiro mais experiente, recomendando à diretoria que trouxesse Sérgio, do Palmeiras, antes do início do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto isso não acontece, ele vem treinando, intensivamente, o novato Júlio Sérgio, que fará a sua primeira viagem internacional, junto com a maior parte da equipe santista. O entusiasmo era visível no semblante dos 18 jogadores, quase todos na mesma situação do goleiro. Para Leão, 70% da garotada pode se considerar titular no time. O treinador não tem dado moleza nos treinamentos e garante que não tem faltado força de vontade a todos. Por esta razão, ele vê o confronto com o Glasgow uma rara oportunidade para colocar em prática todos os ensinamentos que vem passando aos atletas no CT Rei Pelé. Quando voltar dos EUA, o Santos deverá enfrentar a Ponte Preta, em amistoso previsto para o próximo dia 25, na Vila Belmiro. Também deverá ser definido amistoso com o Corinthians, entre os dias 28 ou 29, na capital.