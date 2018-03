Santos terá mais um jovem contra Vitória O Santos terá mais um jovem em campo no compromisso de domingo que vem, contra o Vitória, em Salvador. O volante Daniel entrará na vaga de Alexandre, jogador suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida diante do Corinthians. Daniel tem 21 anos e está desde o início de 2003 na Vila Belmiro - foi contratado junto ao Comercial de Ribeirão Preto. O elenco santista se reapresentou na tarde desta quinta-feira depois do empate na véspera contra o Corinthians. Nesta sexta, Leão orienta um treinamento no período da manhã, quando definirá o time para o jogo de domingo. Existe a expectativa de outra alteração para essa partida. O meia Renato tem seu contrato encerrado nesta sexta e se não renovar, dificilmente entrará em campo. Uma alternativa para Leão é escalar Elano em sua posição original e Reginaldo Araújo (ou Wellington) na lateral-direita. O procurador do jogador, Cláudio Guadano, vem negociando com o gerente de Futebol Ilton José da Costa. As conversas estão bem encaminhadas, mas faltam alguns detalhes para a definição do acordo. Vale destacar que Renato possui mais um bom motivo para desfalcar o Santos em Salvador. O atleta se casa nesta sexta-feira, na Capital, e, se de fato não atuar, poderá desfrutar da lua-de-mel como pretende. Não há ninguém machucado depois do clássico com o Corinthians. A exceção é Fabiano, que recebeu um golpe do goleiro Doni e ganhou algumas escoriações nas costas. Mas Fabiano não chega a ser dúvida para o jogo da Bahia.