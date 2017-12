Santos terá mistão na estréia O Santos atuará com time misto no jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, que marcará a estréia das duas equipes na edição 2005 da Copa Sul-Americana. A partida começará às 21h55, em São Januário, com transmissão pela TV Record e SporTV. Há uma exigência dos organizadores da competição de que os clubes levem a campo os principais jogadores. O Santos não cumprirá a norma, pelo menos nesta quarta, por força das circunstâncias - está desfalcado de sete atletas. Cinco deles estão com problemas médicos e Ricardinho e Robinho servem à seleção brasileira. "As dificuldades aumentam a cada dia, os desafios, também", disse o técnico Gallo, após o treino no Vasco-Barra. Ele disse que a opção por escalar Giovanni dependerá de uma conversa entre o jogador e os médicos do clube. O meia vem reclamando de cansaço muscular e pode ser poupado. Se não tiver condições de atuar, deve dar a vez a Douglas. Mas a outra possibilidade é que ele seja aproveitado no ataque, ao lado de Diego. Assim, teria menos obrigação de marcar no meio-de-campo. O treinador afirmou nesta terça, após o treino no Rio, que sempre escalará o que "o time do Santos tem de melhor". A frase pode ter pelo menos duas interpretações - ele escalaria sempre os principais jogadores ou então os que, numa avaliação pautada por outros interesses, estivessem em melhores condições. Para o Santos, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, como ficou claro na entrevista concedida por Zé Elias. "A camisa do Santos tem muito valor para o futebol brasileiro e a equipe sabe disso. Vamos fazer tudo para vencer o que disputarmos. Mas todo mundo sabe que o Brasileiro é mais importante". Com Luís Alberto na zaga, é provável que Rogério atue como volante. Gallo, como de costume, não anuncia a escalação na véspera de jogo. O Santos se preparou para o confronto com o Fluminense no Vasco-Barra, centro de treinamento da equipe carioca. Coincidentemente, os dois times treinaram no mesmo instante, nos dois campos do local. Houve um corre-corre pelo lado do Vasco quando um carro da Polícia Civil chegou ao CT com uma intimação a Romário, a fim de explicar sua relação com um traficante do Rio, conhecido como Bem-Te-Vi. Os santistas, porém, não se envolveram na confusão. A parte inicial do treino da equipe de Gallo não pôde ser acompanhada pelos jornalistas. De acordo com o assessor de imprensa do Santos, Juan Reol, a ordem de impedir o acesso dos repórteres teria partido da administração do Vasco. Minutos depois, o assessor de imprensa do Vasco, Roberto Garófalo, desmentiu Reol e assegurou que a área estava liberada para quem quisesse acompanhar o treino do Santos. O técnico Gallo declarou que não partira dele nenhuma ordem para que o treino fosse ?fechado?. "Não temos nada a esconder, não havia motivo para isso". O tradicional rachão de véspera de jogo ocorreu por poucos minutos. Antes, Gallo treinou por um bom tempo bolas cruzadas sobre a área, orientando a marcação da defesa, setor mais criticado do Santos pelos últimos resultados. A delegação regressa a Santos nesta quinta, às 11 horas.