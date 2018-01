Santos terá Nenê contra o Fortaleza O Santos tem um motivo a mais para o jogo de domingo contra o Fortaleza: Robinho e Diego convocados esta semana para a seleção, terão mais uma vez oportunidade de mostrar o futebol que levou Parreira a chamá-los. Mas o técnico Leão já conversou com os dois. "Alegria tudo bem, não pode ter é euforia" disse o treinador que conta com a vitória sobre o adversário até como um incentivo para os seus dois jogadores. "Quero que o time conquiste os três pontos e que os dois viajem despreocupados.? Leão comandou hoje um coletivo em que a maior novidade será a entrada de Nenê no lugar de Elano, que cumprirá suspensão automática por ter levado três cartões amarelos. Nesse caso, Robinho deverá atuar mais pelo lado direito e Nenê fazendo o trabalho pelo lado esquerdo. o lateral esquerdo Léo e o volante Renato, que estavam contundidos, treinaram normalmente e tem a escalação assegurada. Leão chamou a atenção dos seus jogadores para o fato de o Fortaleza ser um time que não tem tradição no campeonato brasileiro. Ele espera um adversário armado com uma forte retranca, jogando um futebol simples. O técnico santista entende que jogos contra adversários sem muita tradição acaba provocando relaxamento na equipe e isso não pode ocorrer domingo. ?O que vale são os três pontos. Se não vencermos eles pesarão da mesma maneira, como se fosse um jogo contra um time de tradição.? Narciso - O paradeiro de Narciso foi um mistério para os jornalistas durante todo o dia de hoje. A única notícia que se tinha é que ele não estava mais internado no Hospital da Beneficencia Portuguesa em Santos, de acordo com sua vontade de manter o tratamento em sigilo. Mas Leão acabou comentando que após a entrevista coletiva que estava dando aos jornalistas iria visitar o jogador no Hospital São Lucas. O técnico não quis falar sobre o estado do atleta, mas admitiu que há uma possibilidade de ele ir à Curitiba depois que tiver alta do hospital santista.