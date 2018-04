Santos terá no ataque Robinho e Basílio Robinho será o principal destaque do time do Santos para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, na Vila Belmiro, às 21h50, pela Sul-Americana. O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a equipe com poucos titulares e informou que foi o próprio atacante quem pediu para atuar. "Pedi ao professor para jogar, pois quero voltar à condição que sempre tive", disse ele, informando que cansou no final do clássico de domingo contra o Palmeiras. "Estava um pouco travado", admitiu. Com isso, ele desmentiu comentários de que sua presença fosse uma determinação da TV Globo, embora apenas a Rede Record confirme a transmissão da partida. "O Robinho jogou só 20 minutos na Seleção em 15 dias e vai jogar para voltar ao ritmo que ele tinha quando estava aqui", disse Luxemburgo. Robinho estava pronto e acha que vai agüentar bem os 90 minutos. Risco de contusão? "Isso sempre tem, até mesmo no treinamento", disse o atacante, que prorrogou seu contrato com o Santos até 2008. "É, o torcedor santista vai me ter de me agüentar mais um pouco", comentou com humor. O atacante confessou que sonha em jogar numa equipe européia. "Mas espero sair para um time grande. Não tenho pressa em ir para a Europa e acabar indo para uma equipe que venha me dar uma boa condição financeira, mas nada acrescenta na minha carreira. Espero sair para um clube grande, como o Santos". Time - O zagueiro Leonardo, de 18 anos, campeão mundial sub-17, poderá estrear no time do Santos, conforme revelou nesta terça-feira o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Sempre esperei essa oportunidade, que pode surgir nesse jogo", disse o atleta, ansioso em fazer sua primeira partida como profissional. Ele chegou à Vila Belmiro quando tinha apenas 13 anos e é uma das promessas para o futuro. "Estou tranqüilo e venho me preparando para esse momento que pode ocorrer contra o Flamengo na Vila Belmiro". O volante Lello terá oportunidade, mas atuará na lateral-direita, já que Paulo César, Flávio e Bóvio estão contundidos. Zé Elias, que não jogará sábado contra o Atlético-MG por suspensão, está escalado. Luxemburgo ainda tem uma dúvida: se colocar três atacantes, William jogará ao lado de Robinho e Basílio. Mas ele pode formar o meio-de-campo com quatro atletas e, nesse caso, Luís Augusto dividirá a armação das jogadas de ataque com Marcinho. William espera poder jogar. "É sempre uma oportunidade e o professor está observando os jogadores na Sul-Americana, que podem ganhar a chance de jogar no Brasileiro". Ele lembrou que o Santos precisava vencer o Flamengo por dois gols de diferença no Rio-São Paulo do ano passado e ele marcou três gols. "Foi uma felicidade muito grande e espero repetir nessa partida". Robinho admite a menor importância da Sul-Americana, mas comentou que "um título é sempre muito importante para o jogador e, por isso, vamos jogar para vencer, como sempre".