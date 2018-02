Santos terá novidades contra o Vasco As voltas do goleiro Saulo e dos zagueiros Luís Alberto e Ávalos serão as novidades do Santos contra o Vasco, quarta-feira, às 21h45, em São Januário. Com isso, o técnico Nelsinho Baptista pretende melhorar a produção do time, que, apesar da vitória, jogou mal no sábado à noite, contra o São Paulo no Morumbi. Nesta terça-feira, o departamento jurídico do clube vai protocolar recursos ao pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tentando reduzir as suspensões de Giovanni (cinco jogos) e Luizão (quatro), além de apresentar laudos expedidos pela Polícia Militar e pela Prefeitura de Santos para provar que Vila Belmiro oferece todas as condições de segurança - o estádio está interditado por três partidas. Por enquanto, o jogo contra o Cruzeiro, inicialmente marcado para a Vila Belmiro, estava confirmado para domingo, às 16 horas, no Palestra Itália, em São Paulo. Mas os dirigentes do Santos ainda acreditam na possibilidade de a partida ser realizada, com portões fechados, na Vila Belmiro. "Vamos tentar convencer o pleno do STJD a aceitar essa mudança, independente do recurso", disse o gerente do departamento jurídico do Santos, Mário Mello.