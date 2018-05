Santos terá o retorno de Arouca no jogo de sábado contra o Grêmio

SANTOS - Um dos principais jogadores do elenco santista nos últimos anos, o volante Arouca reforçará o time no jogo de sábado, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão. Recuperado do incômodo na coxa esquerda, ele treinou normalmente nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, confirmando sua presença no próximo compromisso do Santos.

Arouca ficou fora do empate com o Coritiba no último sábado, na capital paranaense, por causa do problema na coxa esquerda. Na ocasião, ele foi substituído pelo também volante Alison, que agora deve voltar para o banco de reservas.

Mas, enquanto Arouca tem retorno garantido, o técnico Oswaldo de Oliveira ainda está com duas dúvidas para o jogo de sábado: o zagueiro Neto, que se recupera de edema na coxa direita, e o lateral-esquerdo Mena, com uma inflamação no tornozelo direito.

Nesta quarta-feira, Neto apenas correu em volta dos campos do CT Rei Pelé, enquanto Mena ficou fazendo tratamento e não foi para o gramado. Se eles não puderem jogar, o zagueiro Jubal e o lateral Emerson devem ser os titulares no sábado.

De qualquer maneira, Oswaldo de Oliveira pretende definir a equipe somente nesta quinta-feira, quando programou a realização de um treino coletivo.