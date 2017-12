Santos terá patrocínio da Goodyear Na reta final do Campeonato Brasileiro, a equipe do Santos ganhou um novo patrocinador nas camisas. A partir deste domingo, no jogo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, a equipe passará a exibir nas mangas das camisas a marca da Goodyear, a multinacional fabricante de pneus. Segundo o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o acordo terá validade até o final de dezembro de 2003. A Bombril, no entanto, continuará sendo o principal anunciante nas camisas do Santos.