Santos terá patrocínio na semifinal O grupo alemão Volkswagen fechou um contrato de patrocínio com o Santos Futebol Clube para as duas partidas da fase semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. No próximo domingo, a equipe santista entrará em campo com o novo uniforme, exibindo a marca espanhola Seat, que possui os modelos Ibiza, Cordoba, Cordoba Vario e Inca. A proposta de patrocínio foi apresentada à Seat pela sua agência de publicidade, a Almap/BBDO, e o acordo foi fechado hoje à tarde, com expectativa de que possa ser renovado. De acordo com a Almap, a Seat tem marcado terreno no País com patrocínio esportivo e, no ano passado, conquistou o primeiro lugar nos Campeonatos Brasileiro e Sul-Americano de Rali de Velocidade com dois modelos Ibiza. "É uma honra patrocinar o Santos", afirma Alcides Cavalcanti, gerente-geral da Divisão Seat no Brasil, sem revelar o valor do contrato.