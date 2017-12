Santos terá reapresentação diferente Os jogadores do Santos terão uma reapresentação especial nesta quarta-feira, a partir das 16 horas. Eles serão recebidos no Salão Nobre da Vila Belmiro e, provavelmente, ouvirão uma palestra do presidente Marcelo Teixeira sobre os planos para o Campeonato Brasileiro e sobre a difícil situação financeira do clube. Na verdade, a maior preocupação do dirigente é acalmar o elenco, já que os salários e o pagamento do direito de imagem estão atrasados. Nesta terça-feira, a negociação para a contratação do atacante Agnaldo, do Fluminense, ficou mais difícil e o Cruzeiro manifestou não ter interesse na aquisição de Dodô. Também não evoluíram as conversas com o Palmeiras. O time do Parque Antártica tem mesmo interesse no meia Robert, mas não concorda em ceder três jogadores para os santistas. Já Claudiomiro revelou que o Santos recebeu proposta do Benfica, de Portugal, e que ainda há possibilidade de acordo.