Santos terá semana decisiva A diretoria do Santos deixou para esta semana um eventual acerto com o atacante Deivid, cujo contrato se encerra no próximo sábado, também devendo definir nos próximos dias a situação do volante colombiano Freddy Rincón e a permanência do jogador Robert, que estaria interessando ao Palmeiras. O meia, que continua em tratamento para se recuperar de contusão sofrida na Copa das Confederações, pela Seleção Brasileira, já se antecipou: "gosto de jogar na Vila Belmiro, mas se tiver de ser transferido não vou reclamar, porque quero o melhor para o time". Enquanto Robert espera uma definição a respeito do seu futuro, os zagueiros André Luís e Jean já sabem que não vestirão a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro. Com o empréstimo de André Luís para o Fluminense até o final da temporada, os dirigentes resolveram um sério constrangimento que havia entre o jogador e o goleiro Fábio Costa, em razão do fraco desempenho do zagueiro na partida em que o Santos foi derrotado pelo Corinthians, no minuto final da partida, perdendo a chance de disputar a final do Paulista. Animado com a sua transferência para o clube das Laranjeiras, onde contará com a companhia do atacante Caio, André Luís disse que não deixa mágoas no Santos e que voltaria a falar com Fábio Costa, desde que ele lhe pedisse desculpas, "porque foi ele quem me criticou". Outro atleta que deixa a Vila Belmiro é o zagueiro Jean, que foi negociado por empréstimo de um ano ao Bahia, time que já defendeu, no ano passado. O acerto com o zagueiro põe fim a uma novela que vinha se arrastando desde o início do ano, quando sua transferência para o futebol europeu chegou a ser comentada, mas não se concretizou. Mesmo com a liberação de dois zagueiros, de uma só vez, o técnico Geninho acha que o time não precisará de reposições. Além de contar com o retorno de Preto, ao final da suspensão de seis meses, o Santos acaba de contratar, por empréstimo da Portuguesa Santista, o jogador Orestes, que já começou a treinar no CT Rei Pelé.