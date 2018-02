Santos terá Tapia contra o Guarani O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou que goleiro chileno Tapia vai jogar sábado contra o Guarani e já decidiu que Preto Casagrande será o segundo-volante. Elano volta à meia, no lugar de Diego, que cumprirá suspensão automática. Nesta quinta-feira, dois jogadores deixaram a Vila Belmiro: o lateral-direito Marco Aurélio foi contratado pelo Cruzeiro, enquanto o atacante Leandro Machado não teve seu contrato renovado. O dia teve mais novidades: Luxemburgo anunciou o nome de dois auxiliares-técnicos, os ex-jogadores santistas Serginho Chulapa e Gallo. Tapia viajou ao Paraguai na quarta-feira à noite para cumprir um exigência legal de entrar no Brasil com o visto de trabalho de estrangeiro e deve treinar nesta sexta-feira pela manhã com o grupo no Pacaembu. "Ele vai jogar", garantiu Luxemburgo. O técnico elogiou Elano, que fará a função de Diego. "Gosto muito dele pela versatilidade. Ele se adapta muito bem ao esquema de jogo e pode ser usado em diversas situações dentro de campo." Elano vai atuar mais encostado em Robinho e Deivid e Preto Casagrande será o segundo-volante. Caso o esquema não dê certo ou surja uma necessidade dentro da partida, Luxemburgo pode recuar Elano e promover a estréia de Marcinho, recentemente contratado. O volante Claiton acha que Preto Casagrande vai ajudar na marcação, sem perder sua característica. "O time ganha ofensividade e estamos precisando vencer para encostar ainda mais nos líderes." Os dois jogaram juntos no Bahia, quando Preto fazia a função de terceiro homem do meio-de-campo. "Já nos conhecemos e espero que dê certo, que na base da conversa a gente contribua para a conquista de mais três pontos para o Santos." Preto Casagrande estava satisfeito com a escalação no time principal. "Tive pouquíssimas possibilidades. Nesta temporada foram quatro jogos apenas, não houve uma seqüência, eles foram intercalados e isso dificulta um pouco, pois os outros jogadores vêm num ritmo de trabalho diferente." Mesmo nesta adversidade, ele disse que se manteve tranqüilo. "Sempre trabalhei pensando nessa oportunidade que iria aparecer e espero fazer um bom jogo porque não desaprendi a jogar, apenas não tive a chance." Ele foi um dos jogadores que gostaram das mudanças promovidas por Luxemburgo. "Os esquemas são diferentes e estou bem mais à vontade e confiante para entrar no time e produzir mais dentro de minhas caractertísticas." O Santos viajou nesta quinta-feira à noite para a São Paulo e, antes, os jogadores passaram pelo Cine Roxy para participar do lançamento do filme Pelé Eterno. A rígida programação impediu que assistissem ao filme e nesta sexta pela manhã fazem no Pacaembu o último treinamento para o jogo contra o Guarani.