Santos terá uma mudança para jogo contra o Inter

O Santos terá uma modificação na equipe titular que enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai optar por uma esquema mais ofensivo, abrindo mão de um volante para colocar um meia. Germano, que iniciou o jogo na derrota por 2 a 1 para o Goiás, no domingo, deixará a equipe para a entrada de Róbson.

Sem Germano, o Santos fica com dois volantes: Rodrigo Mancha e Rodrigo Souto. Em compensação, terá Róbson e Paulo Henrique Lima para servir Kléber Pereira e Madson, que seguirá jogando mais adiantado. No treino desta terça, Luxemburgo chegou a testar Neymar no lugar de Madson, mas a opção deve ficar apenas para durante a partida. Outro que tem chance de entrar no decorrer do jogo é o volante Emerson, que fez sua estreia pelo time em Goiânia.

Na 11.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o Santos quer aproveitar o jogo desta quarta-feira para se aproximar do G-4. A partida é válida ainda pela 16.ª rodada da competição, e foi adiada a pedido do Inter. O clube gaúcho, aliás, ainda tem mais um jogo atrasado para cumprir. Mesmo assim, aparece bem na tabela, com 33 pontos, na quinta colocação.