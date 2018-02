Santos terá zaga reserva no clássico O técnico Nelsinho Baptista será obrigado a escalar a dupla de zaga reserva para o clássico de domingo, do Santos, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Machucados, Avalos e Luiz Alberto estão fora da partida. O primeiro sofreu uma lesão no ombro esquerdo e o segundo reclama de uma lesão muscular no coxa esquerda e deve ficar fora cerca de duas semanas. Alisson e Rogério deverão ser os substitutos. o Santos encara o clássico o uma decisão. Com 49 pontos ganhos e em sétimo lugar na classifição, o time nem pode pensar numa derrota se quiser continuar brigando por uma vaga na Libertadores ou mesmo manter o sonho do título. O Santos vem de duas partidas sem vitória. No meio da semana passada perdeu para o Corinthians(3 a 2) e no final da semana empatou (1 a 1) com o Goiás. Ambos os jogos aconteceram na Vila Belmiro.