Santos testa meio-de-campo mais ofensivo Vanderlei Luxemburgo começa a testar neste domingo uma nova formação, bem mais ofensiva, para o meio-de-campo do Santos: Claiton, Elano, Ricardinho e Diego. Segundo o treinador, este é o começo de um ?novo Santos?. Os antigos titulares, Paulo Almeida e Renato, que faziam parte da equipe desde 2001, deixaram o clube e vão jogar no futebol europeu a partir do segundo semestre. O primeiro teste para o novo quarteto de meio-campistas será contra o time B do próprio Santos, às 10h deste domingo, num hotel em Atibaia, onde a equipe treina desde a última quinta-feira e onde ficará até sexta. O próximo jogo oficial será no dia 13, contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. ?Estamos fazendo o que precisa ser feito: uma renovação na equipe. Só que isso não vem da noite para o dia. É preciso muito trabalho e é isso o que temos feito aqui (em Atibaia)?, disse Luxemburgo. Mesmo sem a presença de um jogador mais marcador no meio-de-campo ? Claiton é daqueles volantes que gostam de sair para o jogo ?, o treinador acredita que sua equipe não ficará vulnerável. Luxemburgo cita como exemplo um time comandado por ele, que fez muito sucesso com uma formação ofensiva. E acabou sendo campeão paulista com a marca de 102 gols feitos. ?Em 96, quando montei o Palmeiras com Rivaldo, Djalminha, Cafu, Luizão e Júnior, vocês (jornalistas) falaram que ficaria vulnerável, mas não ficou. O que precisa é haver muita participação na marcação?, lembrou. A grande novidade será o posicionamento de Elano. O jogador, que começou a carreira como atacante, ganhou destaque como meia e já jogou várias vezes como lateral-direito, será um volante no time de Luxemburgo. ?Ele (Elano) sempre foi efetivo na marcação. E, atuando dessa forma, como volante, a tendência é o time todo ficar mais próximo do gol?, apostou o treinador.